Plus d'infos sur le concert Le Cellier à La Charite sur Loire

RJ MISCHO Dimanche 19 février

www.rjblues.com

Né en 1960 dans le Wisconsin, Robert, Joseph Mischo est le quatrième d'une fratrie entièrement dévouée à la musique. Il apprend l'harmonica dès neuf ans et dix ans plus tard il travaille comme musicien professionnel R.J. découvre le blues lors d'un concert du Muddy Waters Band et commence à se produire autour de Minneapolis (Minnesota) à la fin des "seventies".

Il se lie avec des musiciens importants du genre comme Percy Strother, Sonny Rodgers ou George "Mojo" Buford et devient l'ami de Lynwood Slim qui lui donne d'importants conseils.

Après avoir joué en solo, il monte le groupe Blues De Luxe puis forme ave Teddy Morgan un groupe avec lequel ils partent tourner en Europe en 1994 et se font remarquer lors du Nottoden Blues Festival...

Installé depuis 1996 à San Francisco, il se taille une brillante réputation auprès de gens comme Steve Freund et Rusty Zinn !!! Il mène désormais une carrière qui le mène tour à tour de chaque côté de l'océan....

Site web : http://www.lechatmsusiques.com

Infos réservation :

https://yurplan.com/event/RJ-Mischo-Band/13786