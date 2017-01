Plus d'infos sur l'Exposition Habiller l'acteur à Nevers

Le retour des expositions dans la programmation de la Maison de la

Culture !

Cette exposition, la première depuis la nouvelle direction de Jean-Luc Revol à la MCNA, annonce de nouveaux rendez-vous tout au long de la saison. Orchestrées par Christophe Vootz, quatre expositions se tiendront dans le hall de la MCNA au cours de la saison, ayant pour but de mettre en avant la création photographique, de soutenir la création locale et départementale et proposer une fenêtre ouverte sur divers univers particuliers.

« Habiller l'acteur » permettra de découvrir l'univers de la costumière Pascale Bordet. Deux fois récompensées d'un Molière (sur onze nominations), prix Renaud-Barrault, prix Diapason du livre d'art, Chevalier des arts et lettres, l'artiste a été maintes fois honorées. Elle a habillé les plus grands : Michel Bouquet, Anny Duperey, Jean-Claude Brialy et bien d'autres. Costumière mais aussi aquarelliste Pascale Bordet a édité plusieurs ouvrages dont « Habiller l'acteur », « Bestioles de théâtre », « Cahiers secrets d'une costumière de théâtre » que l'on pourra feuilleter ou acquérir lors de l'exposition, ainsi que des aquarelles originales.

Séverine Mabille préface le livre « Habiller l'acteur » ainsi : « De l'imprimé à la coupe, tout à d'abord été dessiné, pensé, réfléchis en fonction d'un personnage. Pascale Bordet a gardé précieusement ses esquisses de travail qui décident de l'avenir du costume.

Depuis des années, elle habille Michel Bouquet dans de nombreuses interprétations sur scène. Formée aux Beaux-arts, Pascale Bordet s'est très vite tournée vers le croquis et la création de costumes de scène. Elle à commencé au théâtre du Trèfle (1979-1982) et aux ateliers de l'Opéra Garnier (1982-1986). Depuis plus de trente ans, elle travaille indépendamment comme

costumière pour le théâtre, et de temps en temps, pour la télévision ou la scène musicale. »

Pascale Bordet a une manière bien particulière d'envisager son métier : « Le costume est là pour être vu, il se fiche pas mal des saisons et de l'anachronisme. Les spectacles contemporains pèchent souvent par leur manque de signifiants visuels. Le costume participe à l'action, accompagne le geste et la parole et permet la compréhension du rôle. »

Taffetas, soies et velours rouge vous attendent en décembre à la MCNA !

Site web : http://www.maisonculture.fr

Infos réservation :

Entrée libre aux heures d'ouverture de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération Du mardi au vendredi : de 10h30 à 18h30 Samedi : de 14h00 à 17h00 Les soirs de spectacle